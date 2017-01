Trump kündigt raschen Beginn von Mauerbau zu Mexiko an

US-Präsident Donald Trump macht Ernst mit seinem angekündigten Kampf gegen die illegale Einwanderung. Mit dem Bau der geplanten Mauer zu Mexiko werde umgehend begonnen, sagte Trump bei einem Besuch des Ministeriums für Innere Sicherheit. Bezahlen dafür werde zwar zunächst der US-Steuerzahler. Letztendlich werde aber Mexiko für "100 Prozent" der Kosten aufkommen, sagte Trump in einem Interview mit dem Sender ABC. Die Verhandlungen zu dieser Kostenrückerstattung würden "relativ bald" beginnen. Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto reagierte mit Kritik auf die Pläne seines neuen US-Amtskollegen. Er "bedauere und missbillige" das Vorhaben, erklärte Pena Nieto am späten Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Er äußerte sich nicht dazu, ob er ein geplantes Treffen mit Trump in Washington absagen oder daran teilnehmen werde. Die Gespräche sind nach Angaben des US-Präsidialamts für den kommenden Dienstag angesetzt. Der Kampf gegen die illegale Einwanderung war eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf Trumps. Der New Yorker Immobilienmilliardär hat wiederholt den Bau einer Mauer angekündigt.