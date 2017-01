Trump lässt sich am Vorabend seiner Amtseinführung feiern

Die Feierlichkeiten zur Amtseinführung von Donald Trump haben begonnen. Am Vorabend seiner Vereidigung zum 45. US-Präsidenten hat sich der Milliardär von seinen Anhängern feiern lassen. Zusammen mit seiner Familie besuchte der 70-Jährige die Willkommensparty vor dem Lincoln-Memorial , die unter seinem Wahlkampfslogan lief: "Make America Great again!" Solch eine Veranstaltung habe es noch nie gegeben, sagte Trump. Genauso sei es auch in seinem Wahlkampf gewesen. "Wir wussten, dass da etwas Besonderes vor sich geht. Die Umfragewerte stiegen immer weiter nach oben, aber das wollte sie uns nicht zugestehen, denn sie hatten viele von uns einfach vergessen. Ich habe in meinem Wahlkampf die vergessenen Frauen und Männer angesprochen. Tja, nun seid ihr keine Vergessenen mehr." "Wir sehen uns dann also morgen wieder. Es ist mir egal, ob es schönes Wetter gibt oder regnet, wie verrückt. Aber ich glaube, es wird schön werden. Ihr werdet mir zujubeln, aber ich werde Euch auch zujubeln, denn was wir geschafft haben, ist etwas ganz Besonderes. Die ganze Welt spricht darüber." Die Zeremonie zur Amtseinführung des Republikaners und seines Stellvertreters Mike Pence soll am Freitagmittag vor dem Kapitol in Washington starten, das entspricht 17.30 Uhr MEZ. Amtsinhaber Barack Obama und seine Familie werden nach der Vereidigung offiziell das Weiße Haus verlassen.