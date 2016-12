Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den russischen Staatschef Wladimir Putin nach dem Verzicht auf Gegensanktionen im Streit über mutmaßliche Hackerangriffe gelobt. Das sei ein großartiger Zug, schrieb Trump am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich wusste schon immer, dass er sehr schlau ist." Russland will entgegen ersten Überlegungen nun doch keine US-Diplomaten ausweisen. "Wir werden niemanden außer Landes schicken", hatte Putin zuvor nach Angaben des russischen Präsidialamts erklärt und sich damit in einem äußerst seltenen Schritt gegen seinen Außenminister Sergej Lawrow gestellt. Dieser hatte zuvor erklärt, er werde Putin vorschlagen, als Reaktion auf die US-Strafen 35 amerikanische Diplomaten des Landes zu verweisen. Die USA machen Russland für Hackerangriffe während des Wahlkampfs verantwortlich und haben Strafmaßnahmen verhängt. Unter anderem mussten 35 russische Geheimdienstler innerhalb von 72 Stunden die USA verlassen. US-Präsident Barack Obama hatte weitere Maßnahmen angekündigt, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück.