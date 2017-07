Donald Trump lobt Zusammenarbeit mit Wladimir Putin

US-Präsident Donald Trump hat seine Beziehung zu seinem russischen Kollegen Wladimir Putin gelobt. "Ich glaube, wir kommen sehr, sehr gut miteinander aus", sagte Trump am Mittwoch. Ihr langes Gespräch beim G20-Gipfel sei ein gutes Zeichen und zeige, dass die beiden Staaten zusammenarbeiten könnten wie etwa bei einer Feuerpause in Syrien und "vielen anderen Themen". In den USA gehen mehrere Kongressausschüsse und ein Sonderermittler der Frage nach, ob im Wahlkampf unzulässige Verbindungen zwischen Trumps Mitarbeitern und der Regierung in Moskau bestanden. Der Präsident und Russland haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Später reiste Trump mit seiner Frau Melania nach Paris. Dort ist er Ehrengast bei den Feierlichkeiten zum Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg.