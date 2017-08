Trump macht erneut beide Seiten für Gewalt in Virginia verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat für die Gewalt in Virginia erneut sowohl rechte als auch linke Gruppen verantwortlich gemacht. Er verteidigte seine erste Reaktion, in der er zwar allgemein die Gewalt in Charlottesville vom Wochenende verurteilt, Rassisten und Neonazis aber nicht erwähnt hatte. Zunächst habe er die Fakten kennen wollen, sagte Trump nun vor Journalisten in New York. Trump erntete für seine jüngsten Bemerkungen umgehend Kritik auch aus den Reihen der Republikaner. Dagegen bedankte sich der frühere Anführer des Ku-Klux-Klan, David Duke, per Twitter bei Trump dafür, dass er "den Mut habe, die Wahrheit über Charlottesville" zu sagen und "linke Terroristen" zu verurteilen. Trump geriet in Kritik, weil er die Rechtsextremisten der "White Supremacy"-Bewegung nicht explizit verurteilte. Er hatte zunächst allgemein Hass und Fanatismus auf "vielen Seiten" angeprangert. Am Montag distanzierte Trump sich dann doch ausdrücklich von Rechtextremen und kritisierte konkret Gruppen wie den Ku-Klux-Klan sowie Neonazis.