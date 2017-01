Der neue US-Präsident Donald Trump hat nach seiner scharfen Kritik an den amerikanischen Geheimdiensten der vergangenen Wochen die Mitarbeiter des CIA gelobt. Bei einem Besuch im Hauptquartier des Dienstes in Langley erklärte Trump am Samstag, er stehe voll hinter ihnen. Die Medien hätten es so aussehen lassen, als ob er sich mit den Geheimdiensten übEierworfen habe. Er liebe sie, er respektiere sie wie keinen anderen. Zusammen werde man wieder gewinnen. Es war Trumps erster Besuch einer Bundesbehörde seit seiner Vereidigung am Freitag.