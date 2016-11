Die Nachrichten des Tages rund um die US-Wahl 2016:

+++ 8.35 Uhr: Obama empfiehlt Trump Distanz zu Russland - Lawrow ist genervt +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den bei seinem Besuch in Berlin geäußerten Ratschlag des US-Präsidenten Barack Obama an seinen gewählten Nachfolger Donald Trump kritisiert, sich Russland nicht zu sehr anzunähern. Das könne kaum im Interesse des amerikanischen Volkes sein, sagte Lawrow am Freitag dem Moskauer Staatsfernsehen. "Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind schlecht. Wenn Präsident Obama möchte, dass dies so bleibt, ist dies vermutlich nicht im Interesse der amerikanischen Bevölkerung", sagte der Chefdiplomat. Er ergänzte aber auch: Der scheidende Präsident habe in vielen Situationen Vernunft walten lassen. "Ich hoffe, dass er diesen Teil des Erbes der neuen Regierung in Washington übergeben wird", so Lawrow.

+++ 7.11 Uhr: Michael Flynn soll laut Medienberichten Sicherheitsberater werden +++

Der ehemalige General Michael Flynn soll nach Medienberichten Nationaler Sicherheitsberater unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump werden. US-Medien berichteten übereinstimmend unter Berufung auf ein ranghohes Mitglied des Übergangsteams von Trump, der Immobilienmogul habe dem Drei-Sterne-General den Posten angeboten. Sollte Flynn annehmen, würde er den neu gewählten Präsidenten bei Fragen der nationalen Sicherheit beraten. Er beriet Trump bereits während des Wahlkampfs und hielt auch beim Parteitag der Republikaner im Juli eine Rede. Der 57-jährige Flynn war von 2012 bis 2014 Direktor des Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency (DIA) gewesen. Er tritt wie Trump für eine Entspannung mit Russland ein und ist mehrmals im staatlichen russischen TV-Sender Russia Today aufgetreten. Nach Angaben der "New York Times" hat seine Beratungsfirma Flynn Intel Group Verbindungen zu Ländern im Mittleren Osten und ist als Lobbyistin für die türkische Regierung in Erscheinung getreten. Auch wegen seiner Warnungen vor "radikalem islamischem Terrorismus" ist er umstritten. Im Februar twitterte er: "Angst vor dem Islam ist RATIONAL".





+++ 5.34 Uhr: Trump-kritische Zeitung gewinnt Zigtausende neue Leser +++

Donald Trump war sich sicher: Die "New York Times" - eines der renommiertesten US-Blätter - werde wegen der schlechten Berichterstattung über ihn massiv Leser verlieren. Doch von wegen: In den sieben Tagen nach der US-Wahl hat die "NYT" nach eigenen Angaben ein Plus von 41.000 neuen Abonnements verzeichnet. Diese Zahlen umfassten digitale Bezahlangebote ebenso wie Print-Abonnements, teilte das Unternehmen mit. Es sei der größte Zuwachs seit der Einführung digitaler Bezahlmodelle im Jahr 2011. Trump hatte die Zeitung über Twitter beschimpft; das tat er auch während des Wahlkampfes schon öfter.

+++ 2.00 Uhr: Japans Ministerpräsident Abe von Trump angetan +++

Erstmals seit seinem Wahlsieg hat der designierte US-Präsident Donald Trump einen amtierenden Regierungschef empfangen. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe zog am Donnerstag eine positive Bilanz des Gesprächs in Trumps New Yorker Firmenzentrale. "Ich bin überzeugt, dass Herr Trump eine Führungspersönlichkeit ist, zu der ich großes Vertrauen haben kann", sagte Abe vor Journalisten. Abe sprach von einem "sehr offenen Gespräch", das in einer "sehr warmen Atmosphäre" stattgefunden habe.





+++ 0.01 Uhr: Mitt Romney - wird Widersacher Trumps Außenminister? +++

Donald Trump könnte einem Medienbericht zufolge einen seiner ärgsten innerparteilichen Widersacher im Wahlkampf, Mitt Romney, zum Außenminister machen. Der frühere Gouverneur des Bundesstaates Massachussetts solle am Wochenende von Trump empfangen werden, berichteten die Fernsehsender CNN und NBC am Donnerstag. Der erzkonservative Senator Jeff Sessions aus Alabama schien die Gerüchte teilweise zu bestätigen. "Ich finde es gut, dass der gewählte Präsident Leute wie Mitt Romney trifft", sagte Sessions nach einem Gespräch mit Trump in dessen Trump Tower in New York. Es gebe "viele talentierte" Leute, zu denen Trump gute Beziehungen pflegen sollte. "Ich denke, Herr Romney könnte eine ganze Menge Dinge machen." Zuletzt war auch die erste Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, als mögliche Außenministerin genannt worden.