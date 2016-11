+++ 9.12 Uhr: Rücktritte im Übergangsteam von Trump sorgen für Verwirrung +++



Zweich Rücktritte aus dem Übergangsteam von Trump sorgen für Verwirrung. Am Dienstag schied Mike Rogers aus, der für nationale Sicherheit zuständig war. Zuvor hatte Trump bereits mit der Degradierung des Gouverneurs des Bundesstaats New Jersey, Chris Christie, vom Posten des Leiters seines Übergangsteam zu einem von mehreren Stellvertretern für Unruhe gesorgt. Christie wurde durch den designierten Vizepräsidenten Mike Pence ersetzt.



Auch Ben Carson, der einzige Schwarze, der als Anwärter auf einen Platz im Kabinett gehandelt wurde, kündigte seinen Rücktritt an. Der ehemalige Neurochirurg war für das Amt des Gesundheitsministers im Gespräch. Da ihm jedoch Regierungserfahrung fehle, sei dies nicht der beste Weg für ihn sei, Trump zu dienen, ließ er durch einen Sprecher verkünden.

US-Medien berichten, dass in Republikaner-Kreisen bereits die Rede von "stalinistischen Säuberungen" sei.

+++ 4.36 Uhr: Ukraine hofft auf Trumps Beistand gegen Russland +++

Obwohl dem künftigen US-Präsidenten eine gewisse Nähe zum russischen Atmskollegen Waldimir Putin nachgesagt wird, hat der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko Trump um Beistand im Dauerkonflikt mit Russland gebeten und ihm zum Wahlsieg gratuliert. Auch bei der Umsetzung wichtiger Reformen sei sein Land auf die Hilfe der USA angewiesen, sagte Poroschenko in einem Telefonat mit Trump, wie die ukrainische Vertretung bei der EU am Dienstag mitteilte. Beide hätten ein bilaterales Treffen ins Auge gefasst. Einen Tag zuvor hatten sich Trump und Putin telefonisch für ein besseres Verhältnis zwischen den beiden Großmächten ausgesprochen. Dabei habe Trump Putin angeblich versichert, dass er sich auf eine starke und dauerhafte Beziehung mit Russland freue.

+++ 3.30 Uhr: Rassistische Beschimpfungen gegen Michelle Obama - US-Bürgermeisterin muss gehen +++

Nach rassistischen Äußerungen über die scheidende US-First Lady Michelle Obama ist eine Bürgermeisterin im Bundesstaat West Virginia zurückgetreten. Beverly Whaling, der Bürgermeisterin der Kleinstadt Clay, hatte einen rassistischen Post auf Facebook kommentiert - das kostete sie ihr Amt, wie der Fernsehsender WSAZ berichtet. Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen hatte die Chefin der Entwicklungsgesellschaft im Bezirk Clay, Pamela Ramsey Taylor, geschrieben: "Es wird erfrischend sein, eine klassische, schöne, würdige First Lady im Weißen Haus zu haben. Ich habe es satt, einen Affen in Absatzschuhen zu sehen." Whaling kommentierte den Eintrag mit: "Hast meinen Tag versüßt, Pam." Später wurden beide Kommentare gelöscht, wie die Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf lokale Medien berichtete. Auch Taylor habe ihren Posten räumen müssen, sagten Mitarbeiter dem Sender WSAZ. Rund 160.000 Menschen landesweit unterzeichneten eine Online-Petition, die den Rauswurf der beiden Frauen forderte. Whaling entschuldigte sich in einer Erklärung an die "Washington Post": Ihr Kommentar sei "ganz und gar nicht nicht rassistisch gemeint" gewesen.

+++ 2.51 Uhr: PR-Skandal um Ivanka Trumps Armband +++

Die Diskussion um Interessenkonflikte durch Donald Trumps Doppelrolle als Geschäftsmann und künftiger US-Präsident wird durch eine umstrittene PR-Aktion seiner Tochter Ivanka angeheizt. Deren Schmuckfirma nutzte den TV-Auftritt des Trump-Clans in der viel gesehenen Sendung "60 Minutes", um Werbung für einen 10.800 Dollar teuren Armreif aus ihrer Kollektion zu machen. Ihr Label " Ivanka Trump Fine Jewelry" verschickte per E-Mail Werbung, in der mit der Bitte um Weiterverbreitung auf den Auftritt hingewiesen wurde.





+++ 1.43 Uhr: Assad will Trumps "natürlicher Verbündeter" sein +++

Der vom Westen geächtete syrische Machthaber Baschar al-Assad hat sich dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump als potenzieller Verbündeter im Kampf gegen Terrorismus angedient. Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit sei, dass sich Trump über entgegengesetzte Strömungen innerhalb der US-Regierung durchsetze, sagte Assad dem portugiesischen Fernsehsender RTP in einem am Dienstagabend ausgestrahlten Interview. Trump hatte im Wahlkampf angedeutet, die Syrien-Politik der USA nicht mehr so stark wie bislang an einer Bekämpfung des Assad-Regimes ausrichten zu wollen. Syrien werde zusammen mit Russland, dem Iran und vielen anderen Ländern ein "natürlicher Verbündeter" für Trump sein, "wenn er die Terroristen bekämpft", sagte Assad.