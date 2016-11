+++ 17.55 Uhr: Trump dementiert Berichte über Chaos beim Regierungsübergang +++

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Berichte über angebliches Chaos bei der Vorbereitung der Regierungsübernahme dementiert. Seine Entscheidungen über das Kabinett und viele andere Positionen seien ein "sehr organisierter Prozess", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Berichte über Streit und Kampf um wichtige Posten seien "vollkommen falsch", fügte er am Mittwoch hinzu. In Medien war dagegen von "Chaos" die Rede.

Trump dementierte auch Berichte, wonach ausländische Führer Mühe haben, ihn nach seinem Wahlsieg telefonisch zu erreichen. Die britische Premierministerin Theresa May habe ihn erst 24 Stunden nach Ägyptens Staatschef und Israels Ministerpräsident gesprochen, schrieb die "New York Times" - "ein eklatanter Bruch" mit den diplomatischen Gepflogenheiten. Trump twitterte, er habe bereits mit "vielen ausländischen Führern" gesprochen und erwähnte Russland, Großbritannien, China, Saudi-Arabien und Japan. Er dementierte zudem eine Meldung, wonach sein Schwiegersohn künftig mit ihm gemeinsam die streng geheimen täglichen Präsidenten-Briefings erhalten solle.

Auch wies Trump Gerüchte zurück, er wolle seinen Kindern Zugang zu streng gehüteten Staatsgeheimnissen verschaffen - eine sogenannte "top security clearance": "Ich versuche nicht, eine Sicherheitsbefugnis auf höchster Stufe für meine Kinder zu bekommen", wies der Geschäftsmann ebenfalls via Twitter entsprechende Medienberichte zurück. "Das war eine typisch falsche Nachrichtengeschichte." Mehrere Medien hatten berichtet,Trump strebe einen solchen Status für seine Kinder Ivanka, Eric und Donald Jr. sowie seinen Schwiegersohn Jared Kushner an.

The failing @nytimes story is so totally wrong on transition. It is going so smoothly. Also, I have spoken to many foreign leaders. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. November 2016 I am not trying to get "top level security clearance" for my children. This was a typically false news story. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. November 2016

+++ 17.24 Uhr: Starinvestor Gross warnt vor Trump +++

Der wegen seiner Erfolge an den Finanzmärkten als "Anleihekönig" bekannte US-Starinvestor Bill Gross hat eine düstere Prognose für die Präsidentschaft von Donald Trump abgegeben. Die Amtszeit des Republikaners werde wohl auf "kurze vier Jahre"

beschränkt bleiben, doch den arbeitslosen und niedrigverdienenden US-Wählern dürfe sie dennoch schaden, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick des Fondsmanagers vom Vermögensverwalter Janus Capital. Er stehe dem Wahlausgang "verblüfft und beinahe fassungslos" gegenüber, so Gross. Von Trumps Plänen zur Wirtschaftspolitik hält der Finanzprofi offenkundig nicht viel. Der designierte Präsident habe zwar versprochen, Jobs zu schaffen und Amerika wieder großartig zu machen, doch in Wirklichkeit kämen seine Pläne eher den Interessen der Kapitalisten als den Arbeitern zugute und seien damit eine Fortsetzung des Status quo. Trumps Konkurrentin Hillary Clinton hätte Gross jedoch auch nicht viel zugetraut - er selbst habe deshalb für keinen der Kandidaten des "Establishments" gestimmt.

+++ 15.41 Uhr: Mexiko verstärkt nach Trump-Sieg konsularische Hilfe für Landsleute +++

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump verstärkt die mexikanische Regierung den konsularischen Schutz ihrer Landsleute in den Vereinigten Staaten. Das Außenministerium kündigte einen Aktionsplan mit elf Elementen an.



Demnach wird eine Hotline und eine App für Handys eingerichtet, über die sich Mexikaner über rechtliche Fragen informieren können. In der Botschaft in Washington und den 50 Konsulaten im ganzen Land werden die Öffnungszeiten verlängert. Mexiko will dafür sorgen, dass alle Mexikaner oder ihre in den USA geborenen Kinder über Ausweispapiere und Geburtsurkunden verfügen.

+++ 14.55 Uhr: US-Wirtschaft richtet dringenden Klima-Appell an Trump +++

Donald Trump und Klimaschutz - das passt bisher nicht zusammen. "Mal wird es kälter, mal wird es wärmer, das nennt man Wetter", hatte der neu gewählte US-Präsident das Thema im Wahlkampf kommentiert. Doch nun haben mehr als 360 US-Unternehmen und Investoren die US-Regierung dazu aufgerufen, sich weiter für den Klimaschutz zu engagieren. "Wenn es nicht gelingt, eine CO2-arme Wirtschaft zu bauen, bedroht dies den amerikanischen Wohlstand", schrieben die Wirtschaftsvertreter in einer am Rande der Klimakonferenz in Marrakesch veröffentlichten Erklärung. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Kaffeehaus-Kette Starbucks, die Lebensmittelhersteller Mars und Unilever, der Jeans-Produzent Levi Strauss, der Sportartikel-Hersteller Nike und die US-Tochter von L'Oreal. Der Appell richtet sich an die aktuelle und die künftige US-Regierung. Konkret gefordert wird, dass die USA Teil des Weltklimavertrags von Paris bleiben, in dem die Erderwärmung auf 2 Grad begrenzt wollen soll, in klimafreundliche Technologie investiert wird und der Kampf gegen den Klimawandel von den USA fortgeführt wird.

+++ 14.05 Uhr: Obama spricht in Athen über Trump +++

In seiner letzten großen Rede außerhalb der USA hat der scheidende US-Präsident Barack Obama ein leidenschaftliches Bekenntnis zu den Prinzipien der Demokratie abgelegt. Unter tosendem Applaus beschwor er in Athen - "der Wiege der Demokratie" - Errungenschaften wie Religionsfreiheit, Gewaltenteilung und Menschenrechte. "Die frühesten Formen der Demokratie in Athen waren weit davon entfernt, perfekt zu sein, genauso wie die frühesten Formen der amerikanischen Demokratie nicht perfekt waren", sagte Obama am Mittwoch an historischer Stätte in Athen. Dennoch sei die Regentschaft des Volkes unersetzbar. Die Geschichte zeige, dass Länder mit demokratischer Führung gerechter, stabiler und erfolgreicher seien.



"Der nächste US-Präsident und ich könnten unterschiedlicher nicht sein", sagte Obama. "Aber wir haben eine Tradition, dass der scheidende Präsident den neuen willkommen heißt und das habe ich letzte Woche getan", betonte er. Die Grundpfeiler der Demokratie und eine offene Debatte müssten aufrechterhalten werden. "Dann sind wir auch okay", sagte Obama.

+++ 13.21 Uhr: Iran will trotz Trump am Atomabkommen festhalten +++

Irans Präsident Hassan Ruhani will auch unter einem US-Präsidenten Donald Trump am Atomabkommen mit dem Westen festhalten. "Wir werden unseren Teil der Verpflichtungen auch weiterhin erfüllen", sagte Ruhani am Mittwoch. Er bezweifelte zugleich, dass Trump seine Ankündigung aus dem Wahlkampf wahr macht und das Wiener Abkommen von 2015 kippt. Trump hatte während des Wahlkampfes den Atomvertrag als katastrophal bezeichnet und Nachverhandlungen angedroht. Allerdings dürfte Trump Gegenwind von anderen Vertragsparteien wie dem Iran, Russland, China und der Europäischen Union bekommen, aber möglicherweise auch aus den eigenen Sicherheitskreisen.

Fullscreen





+++ 11.54 Uhr: Bewohner wollen nicht mehr im "Trump Place" wohnen +++

Bis zu Donald Trumps aggressivem Wahlkampf hatten die meisten Bewohner seiner hochpreisigen New Yorker Trump Place Apartments in der Upper West Side von Manhattan kaum Probleme mit dem Namen ihres Wohnkomplexes. Sie waren sich außerdem so gut wie sicher, dass der rechtspopulistische Immobilienmilliardär und Präsidentschaftskandidat die Wahl am 8. November verlieren würde. Dennoch unterzeichneten bereits im Oktober mehr als 600 Bewohner der Wohnhäuser am Hudson River eine Petition. Darin distanzierten sie sich von Trump und seiner Diskriminierung von Frauen, Einwanderern und Behinderten und forderten eine Namensänderung. Die Firma Equity Residential, die den Gebäudekomplex vermarktet, entschied jetzt, die aus goldenen Lettern bestehende Inschrift "Trump Place" von der Fassade zu entfernen. Ein Firmensprecher: "Wir sind dabei, die Namen der Gebäude am Riverside Boulevard 140, 160 und 180 zu ändern." Künftig würden sie nach ihren jeweiligen Adressen benannt.



+++ 11.02 Uhr: Mehrere NBA-Teams wollen nicht mehr in Trump-Hotels übernachten +++

Mindestens drei Mannschaften aus der US-Basketballliga NBA benutzen auf ihren Auswärtsreisen keine Hotels mehr, die Donald Trump gehören oder dessen Namen tragen, wie US-Medien berichten. Laut der US-Sportseite ESPN.com haben die Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies und Dallas Mavericks, bei denen auch der deutsche Superstar Dirk Nowitzki spielt, ihre Unterkünfte in New York und Chicago gewechselt, weil diese Lizenznehmer des künftigen US-Präsidenten sind und dessen Namen nutzen. Eine vierte Mannschaft aus der Eastern Conference, die sich vertraglich verpflichtet hatte, während dieser Saison im Trump-SoHo-Hotel in New York zu wohnen, habe ebenfalls entschieden, zu einer anderen Unterkunft in Manhattan zu wechseln, sobald der Vertrag am Ende der Saison abgelaufen sei.

Seit der Wahl von Donald Trump haben drei prominente NBA-Trainer - Detroits Stan Van Gundy, Golden States Steve Kerr und San Antonios Gregg Popovich - öffentlich ihr Unwohlsein und das einiger ihrer Spieler nach der Wahl-Entscheidung bekundet. So erklärte Van Gundy, der neue Präsident des Landes sei "offen und schamlos rassistisch und frauenfeindlich und ethnozentrisch".

+++ 9.12 Uhr: Rücktritte im Übergangsteam von Trump sorgen für Verwirrung +++



Zwei Rücktritte aus dem Übergangsteam von Trump sorgen für Verwirrung. Am Dienstag schied Mike Rogers aus, der für nationale Sicherheit zuständig war. Zuvor hatte Trump bereits mit der Degradierung des Gouverneurs des Bundesstaats New Jersey, Chris Christie, vom Posten des Leiters seines Übergangsteams zu einem von mehreren Stellvertretern für Unruhe gesorgt. Christie wurde durch den designierten Vizepräsidenten Mike Pence ersetzt.



Auch Ben Carson, der einzige Schwarze, der als Anwärter auf einen Platz im Kabinett gehandelt wurde, kündigte seinen Rücktritt an. Der ehemalige Neurochirurg war für das Amt des Gesundheitsministers im Gespräch. Da ihm jedoch Regierungserfahrung fehle, sei dies nicht der beste Weg für ihn, Trump zu dienen, ließ er durch einen Sprecher verkünden.

US-Medien berichten, dass in Republikaner-Kreisen bereits die Rede von "stalinistischen Säuberungen" sei.

+++ 9.06 Uhr: Deutsche glauben: Trump macht die Welt unsicherer +++

Eine breite Mehrheit der Bundesbürger befürchtet nach dem Wahlsieg Donald Trumps negative Auswirkungen auf die Weltpolitik. Nach einer Forsa-Umfrage für den stern bereitet es insgesamt 79 Prozent große oder zumindest einige Sorgen, dass der künftige US-Präsident die Weltpolitik unsicherer machen könnte. Große Sorgen äußern 32 Prozent und etwas Sorgen 47 Prozent. 20 Prozent geben an, überhaupt keine Sorgen zu haben - darunter 52 Prozent der Anhänger der AfD.





+++ 8.48 Uhr: Kalifornische Senatorin fordert Direktwahl des US-Präsidenten +++

Fast 800.000 Stimmen mehr als Donald Trump soll Hillary Clinton beim sogenannten "Popular Vote" - also der Anzahl der Wählerstimmen US-weit - gesammelt haben. Entscheidend ist aber das Ergebnis im mit 535 Wahlmännern besetzten, sogenannten "Electoral College", das anteilig nach den Ergebnissen in den einzelnen Bundesstaaten besetzt wird. Dort hat Trump eine deutliche Mehrheit. Die kalifornische Senatorin Barbara Boxer, wie Clinton eine Demokratin, fordert daher nun die Abschaffung des Wahlkollegiums. Dieses sei ein nicht zur modernen Gesellschaft passendes "veraltetes, undemokratisches System", das sofort geändert werden müsse, fordert Boxer. Jeder US-Bürger müsse die Gewähr haben, dass seine Stimme zähle. Zwar sind die Wahlmänner nicht verpflichtet gemäß des Wahlergebnisses abzustimmen, in aller Regel halten sie sich jedoch an die Vorgabe des Wahlergebnisses. Für eine Verfassungänderung ist die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des US-Kongresses erforderlich sowie die Ratifizierung durch drei Viertel der Bundesstaaten.

+++ 4.36 Uhr: Ukraine hofft auf Trumps Beistand gegen Russland +++

Obwohl dem künftigen US-Präsidenten eine gewisse Nähe zum russischen Atmskollegen Waldimir Putin nachgesagt wird, hat der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko Trump um Beistand im Dauerkonflikt mit Russland gebeten und ihm zum Wahlsieg gratuliert. Auch bei der Umsetzung wichtiger Reformen sei sein Land auf die Hilfe der USA angewiesen, sagte Poroschenko in einem Telefonat mit Trump, wie die ukrainische Vertretung bei der EU am Dienstag mitteilte. Beide hätten ein bilaterales Treffen ins Auge gefasst. Einen Tag zuvor hatten sich Trump und Putin telefonisch für ein besseres Verhältnis zwischen den beiden Großmächten ausgesprochen. Dabei habe Trump Putin angeblich versichert, dass er sich auf eine starke und dauerhafte Beziehung mit Russland freue.

+++ 3.30 Uhr: Rassistische Beschimpfungen gegen Michelle Obama - US-Bürgermeisterin muss gehen +++

Nach rassistischen Äußerungen über die scheidende US-First Lady Michelle Obama ist eine Bürgermeisterin im Bundesstaat West Virginia zurückgetreten. Beverly Whaling, die Bürgermeisterin der Kleinstadt Clay, hatte einen rassistischen Post auf Facebook kommentiert - das kostete sie ihr Amt, wie der Fernsehsender WSAZ berichtet. Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen hatte die Chefin der Entwicklungsgesellschaft im Bezirk Clay, Pamela Ramsey Taylor, geschrieben: "Es wird erfrischend sein, eine klassische, schöne, würdige First Lady im Weißen Haus zu haben. Ich habe es satt, einen Affen in Absatzschuhen zu sehen." Whaling kommentierte den Eintrag mit: "Hast meinen Tag versüßt, Pam." Später wurden beide Kommentare gelöscht, wie die Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf lokale Medien berichtete. Auch Taylor habe ihren Posten räumen müssen, sagten Mitarbeiter dem Sender WSAZ. Rund 160.000 Menschen landesweit unterzeichneten eine Online-Petition, die den Rauswurf der beiden Frauen forderte. Whaling entschuldigte sich in einer Erklärung an die "Washington Post": Ihr Kommentar sei "ganz und gar nicht nicht rassistisch gemeint" gewesen.

Fullscreen





+++ 2.51 Uhr: PR-Skandal um Ivanka Trumps Armband +++

Die Diskussion um Interessenkonflikte durch Donald Trumps Doppelrolle als Geschäftsmann und künftiger US-Präsident wird durch eine umstrittene PR-Aktion seiner Tochter Ivanka angeheizt. Deren Schmuckfirma nutzte den TV-Auftritt des Trump-Clans in der viel gesehenen Sendung "60 Minutes", um Werbung für einen 10.800 Dollar teuren Armreif aus ihrer Kollektion zu machen. Ihr Label "Ivanka Trump Fine Jewelry" verschickte per E-Mail Werbung, in der mit der Bitte um Weiterverbreitung auf den Auftritt hingewiesen wurde.









+++ 1.43 Uhr: Assad will Trumps "natürlicher Verbündeter" sein +++

Der vom Westen geächtete syrische Machthaber Baschar al-Assad hat sich dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump als potenzieller Verbündeter im Kampf gegen Terrorismus angedient. Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit sei, dass sich Trump über entgegengesetzte Strömungen innerhalb der US-Regierung durchsetze, sagte Assad dem portugiesischen Fernsehsender RTP in einem am Dienstagabend ausgestrahlten Interview. Trump hatte im Wahlkampf angedeutet, die Syrien-Politik der USA nicht mehr so stark wie bislang an einer Bekämpfung des Assad-Regimes ausrichten zu wollen. Syrien werde zusammen mit Russland, dem Iran und vielen anderen Ländern ein "natürlicher Verbündeter" für Trump sein, "wenn er die Terroristen bekämpft", sagte Assad.