Trump nominiert konservativen Richter Neil Gorsuch für Supreme Court

US-Präsident Donald Trump hat den konservativen Juristen Neil Gorsuch als Richter am Supreme Court vorschlagen. Trump sagte am Dienstagabend, dass der 49-Jährige US-Berufungsrichter über herausragende juristische Fähigkeiten verfüge, ein genialer Geist sei und Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg habe. Und er hoffe, dass sich Republikaner und Demokraten gemeinsam auf diesen Kandidaten für das Oberste Gericht des Landes verständigen könnten. Dem Vorschlag des Präsidenten muss der Senat zustimmen. Dort haben die Republikaner Trumps eine Mehrheit von 52 zu 48 Stimmen. Ein Supreme-Court-Richter muss mit mindestens 60 Stimmen bestätigt werden. Einige Demokraten haben bereits angekündigt, sie würden jeden von Trump nominierten Kandidaten ablehnen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Dienstagabend vor dem US-Supreme-Court, um ihren Unmut über die Entscheidung von Trump äußern. Denn viele gesellschaftlich umstrittene Themen wie Abtreibung, Waffengesetze, Todesstrafe und die Rechte sexueller Minderheiten wurden in den USA maßgeblich von Urteilen des Supreme Court geprägt. Da die neun Richter dort auf Lebenszeit ernannt werden, könnte Trumps Entscheidung bereits eine der folgenreichsten seiner Präsidentschaft werden.