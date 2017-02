Trump ordnet intensive Einreisekontrollen an

Sie haben es geschafft. Am Sonntag kamen wieder Menschen aus unter anderem Syrien, dem Iran und Irak wieder in den USA an, wie hier am Flughafen Dulles in der Nähe von Washington. Ein US-Bundesrichter in Seattle hatte am Freitag den Erlass von Präsident Donald Trump zum Einreisestopp gekippt. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Berufungsgericht einen Eilantrag der Regierung gegen das Urteil abgewiesen. Daraufhin hat Trump intensive Personenkontrollen angeordnet. Er habe das Ministerium für Heimatschutz angewiesen, Einreisende sehr sorgfältig zu überprüfen, teilte Trump am Sonntag per Twitter mit. Zudem wiederholte er seine Vorwürfe gegen die Justiz. Er könne nicht glauben, dass ein Richter das Land in solch eine Gefahr bringe. Das Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern bleibt zunächst weiter außer Kraft. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.