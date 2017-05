Trump ist zurück zu Hause und verkündet erst mal auf Twitter, wie er seine Reise fand

Während seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident hat Donald Trump sein Twitter-Profil dann doch etwas vernachlässigen müssen. Schließlich hatte er einen Job zu erledigen. Oder ist er auf fremdem Boden vielleicht doch etwas kleinlauter? Jedenfalls ist Trump nun zurück in den USA und resümiert seine Europareise als Staatsoberhaupt der USA. Sein Resultat: alles supi!

"Gerade aus Europa zurück. Trip war ein großer Erfolg für Amerika. Harte Arbeit, aber große Ergebnisse!", schreibt er am Sonntag.

Just returned from Europe. Trip was a great success for America. Hard work but big results!

Meint er damit den Keil, den er zwischen Europa und die Vereinigten Staaten getrieben hat, war das etwa sein Ziel und seine Reise deshalb in seinen Augen erfolgreich? Oder greift diese Interpretation zu weit bei diesem Präsidenten, dem zuzutrauen ist, dass er sich auch einfach wie ein Kind über eine aufregende Reise freut, von der er nun erzählen kann? Zumindest deckt sich Trumps Bewertung des "Trips" nicht mit den Erfahrungen der europäischen Staatsoberhäupter, allen voran die der Bundeskanzlerin, die ihren Ärger über die Uneinsichtigkeit des US-Präsidenten nicht zu verstecken versuchte (wir berichteten).

Zurück in den USA wendet Trump sich schnell wieder der Innenpolitik zu - "America first". Seit immer mehr Erkenntnisse aus den Ermittlungen um die Beziehung der US-Regierung zu Russland an die Öffentlichkeit gelangten, kümmert Trump sich wieder um die verhasste Presse, die der Präsident der Verbreitung von "Fake News" beschuldigt, sobald zwar gemäß journalistischen Standards, aber nicht in seinem Sinne berichtet wird. Gleich mehrere Tweets zum Thema lässt er los:

"Meiner Meinung nach sind viele der Enthüllungen aus dem Weißen Haus Lügen, fabriziert von den 'Fake News'-Medien", schreibt Trump. "Wann immer man die Worte 'Quellen behaupten' in den Fake-News-Medien liest und keine Namen genannt werden, ist es sehr gut möglich, dass diese Quellen überhaupt nicht existieren und von den Fake-News-Schreibern erfunden wurden. #FakeNews sind der Feind!"

Sollte Trump tatsächlich nicht wissen, dass Journalisten ihre Quellen schützen müssen und deren Namen deshalb häufig nicht nennen können? Oder streut er ein solches Gerücht ganz bewusst?

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Mai 2017

Whenever you see the words 'sources say' in the fake news media, and they don't mention names.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Mai 2017