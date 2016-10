In weniger als einem Monat bestimmen die Wähler in den USA einen neuen Präsidenten. Der republikanische Kandidat Donald Trump hat nun mitgeteilt, er sehe sich als Opfer einer "politischen Schmierenkampagne". Bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina verteidigte er sich gegen erneute Vorwürfe, er habe Frauen gegen ihren Willen geküsst und berührt. In den vergangenen Tagen hatten immer mehr Frauen behauptet, von Trump zumindest unangemessen behandelt worden zu sein. Zuvor war ein mehrere Jahre altes Video aufgetaucht, auf dessen Tonspur sich Trump äußerst abfällig und in grober Sprache über Frauen geäußert hatte. Hinter dieser "Kampagne" stecke, so Trump am Samstag, die "betrügerische Hillary". Er habe keine Ahnung, wer diese Frauen seien. Die so gescholtene demokratische Kandidatin Clinton hatte sich bereits am Freitag tief getroffen gegeben. Bei einem Auftritt in Seattle im US-Bundesstaat Washington verurteilte sie Trumps Rhetorik. Das veröffentlichte Video und die Anschuldigungen immer weiterer Frauen seien verstörend. Was Trump und seine Anhänger im Wahlkampf verlautbaren ließen, breche ihr das Herz. Aktuellen Umfragen zufolge führt Clinton vor Trump mit einem Vorsprung von sieben Prozent. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am 8. November statt.