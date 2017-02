Trump soll in Putin-Telefonat Rückzug aus Atomwaffenvertrag angedeutet haben

US-Präsident Donald Trump soll in seinem ersten Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Präsident Wladimir Putin, den Atomwaffenvertrag der beiden Länder als "schlechten Deal für die USA" bezeichnet haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei US-Beamte und einen ehemaligen US-Beamten, die in den Inhalt des Telefonats eingeweiht worden seien. Außerdem habe Reuters die Stichpunkte des Telefonats in Schriftform vorliegen. Das Weiße Haus wollte den Bericht laut Reuters nicht kommentieren.

Der Atomwaffenvertrag "Neuer Start" gibt beiden Ländern bis Februar 2018 Zeit, ihre stationierten Nuklearsprengköpfe auf maximal 1.550 zu begrenzen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Außerdem wird auch die Anzahl von stationierten Raketen und nuklearwaffenwähigen Bombern damit begrenzt.





Donald Trump: Deal bevorzugt Russland

Reuters zufolge beschwerte sich Trump, dass der Vertrag "Russland bevorzuge". Bereits im Wahlkampf polterte der neue US-Präsident gegen das unter der Obama-Administration verhandelte Abkommen und behauptete, dass die USA dabei überlistet worden wäre. Russland dürfe dem Vertrag zufolge nämlich weiter Atomsprengköpfe bauen, die USA nicht. Dies ist nicht wahr.

Reuters Quellen zufolge ging Trump ohne die übliche Vorbereitung in das Gespräch Ende Januar und als Putin das Thema auf den Atomwaffenvertrag lenkte und eine Verlängerung besprechen wollte, habe Trump das Telefonat unterbrochen, um seine Berater zu fragen, was das Abkommen genau sei.