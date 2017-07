Trump, der Pseudo-Charmeur - redet beim Empfang erstmal über Brigittes Figur

US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben bei einem Treffen in Paris trotz einiger Konfliktpunkte ihren Willen zur Zusammenarbeit bekundet. "Die Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen und uns selbst ist unzerbrechlich", sagte Trump am Donnerstag im Pariser Elysée-Palast.



Die Freundschaft geht offenbar so weit, dass Trump gleich mit einem privaten Gespärchsthema einstieg. Zur Begrüßung der Präsidentenpaare sorgte er mal wieder für einen peinlichen Moment: Trump bestaunte unverhohlen die Figur von Macrons Gattin Brigitte: "Sie sind in so guter Form." ("You're in such good shape").

Anschließend drehte sich Trump, 71, zu Emmanuel Macron, 39, um und bekräftigte noch einmal von Mann zu Mann, wie wohlgeformt doch die Frau seines Amtskollegen sei. "Schön ist das", schloss Trump seine Ausführungen - jetzt wieder an Brigitte Macron,64, gewandt. Ihre Mimik ist nicht zu erkennen, da sie mit dem Rücken zur Kamera neben Trumps Frau Melania, 47, steht. Ob sie es schlicht als nettes Kompliment aufgenommen hat, dürfte ohnehin bezweifelt werden - Trump ist schließlich mehrfach durch sexistische Sprüche aufgefallen.

Das Video mit der dazugehörigen Szene wurde zuerst auf der Facebook-Seite von Emmanuel Macron gepostet, machte aber schnell die Runde auf Twitter.

Die Kommentare im Netz reichen von belustigt über peinlich berührt bis verärgert. Viele Frauen amüsieren sich über die Reaktion von Brigitte Macron, die sich vor dem komischen Kompliment des US-Präsidenten hinter Melania Trump förmlich wegzuducken scheint - das sei eine typisch weibliche Reaktion auf schmierige Männer, so der Tenor.

Donald Trump: Spielt er auf Macrons Alter an?

Viele User halten Trumps Spruch auch deshalb für unangebracht, weil sie glauben, dass er damit auf das Alter Macrons anspielt, die 26 Jahre älter ist als ihr Mann. Es gibt allerdings auch Kommentatoren, die die Aufregung nicht verstehen: "Wer hört denn nicht gerne, dass er gut in Form ist?"