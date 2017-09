Donald Trump verspricht historische Steuerreform

US-Präsident Donald Trump will mit der größten Steuerreform seit mehr als drei Jahrzehnten die meisten Bürger finanziell entlasten. Am Dienstag kündigte er in einer Rede in Indianapolis auch deutlich niedrigere Unternehmenssteuern und eine Senkung des Spitzensteuersatzes für Privatleute an. Dabei ließ Trump weitgehend offen, wie die Reform finanziert werden soll, ohne das Haushaltsdefizit weiter zu steigern. "Unser Plan beinhaltet die Zusicherung, dass die Steuerreform niedrige und mittlere Einkommen schützen soll - nicht die Reichen und gut Vernetzten. Die können sagen, was sie wollen, ich tue das Richtige. Und werde selbst nicht profitieren, glauben Sie mir." Eine umfassende Steuerreform ist eines der wichtigsten Wahlversprechen des früheren Immobilienunternehmers Trump, der anders als viele Vorgänger seine Steuererklärungen nicht veröffentlicht hat. Dem Kongress ist seit Jahrzehnten keine größere Änderung des Steuerrechtes gelungen. Die letzte tiefgreifende Reform gab es 1986. Die Republikaner hoffen darauf, dass mit der Reform das Wirtschaftswachstum in Schwung kommt. Experten warnen jedoch auch angesichts steigender Zinsen davor, das Defizit des Bundes immer weiter in die Höhe schnellen zulassen.