Knapp drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben sich Hillary Clinton und Donald Trump ihr drittes und letztes TV-Duell geliefert. Beide Kandidaten begannen das Streitgespräch in Las Vegas am Mittwoch ohne Handschlag, präsentierten sich aber sachlicher als in früheren Debatten. In dem 90-minütigen Streitgespräch wiederholten sie ihre bekannten Positionen zu Wirtschaft, Sicherheitspolitik und Einwanderung. Der Moderator sprach auch die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe gegen Trump an. Der Republikaner erklärte, die Darstellungen der Frauen sein als falsch entlarvt worden. Womöglich stecke Clinton oder ihr Wahlkampfteam dahinter. O-TON DONALD TRUMP, PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDAT DER REPUBLIKANER: "I didn't see these women, the woman on the plane... I think they want either fame, or her campaign did it. And I think it's her campaign." Diese Frauen wollten berühmt werden, sagte er. Clinton warf daraufhin Trump vor, er habe die Frauen attackiert, die ihm Übergriffe vorgeworfen haben. O-TON HILLARY CLINTON, PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDATIN DER DEMOKRATEN: "Donald thinks belittling women makes him bigger." Beim Thema internationale Sicherheitspolitik erklärte Clinton, sie würde keine US-Soldaten in den Irak oder nach Syrien schicken. Sie sprach sich zudem für eine Flugverbotszone über Syrien aus. Allerdings müssten dem Verhandlungen mit Russland vorausgehen. Beide stritten auch über den Einfluss des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Clinton warf Trump vor, eine Marionette Putins zu sein. Trump wiederum sagte, der russische Präsident habe keinen Respekt vor der früheren Außenministerin. Trump ließ in dem Streitgespräch in Las Vegas offen, ob er das Ergebnis der Wahl am 8. November akzeptieren werde. O-TON DONALD TRUMP, PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDAT DER REPUBLIKANER: "I will look at i the time. […] I will tell you at the time, I'll keep you in suspense." Die Medien seien parteiisch und unehrlich, sagte Trump. Zudem seien Millionen Menschen in den Wählerverzeichnissen registriert, die dort nicht auftauchen dürften. Die Demokratin Clinton reagierte darauf mit harscher Kritik. Sie warf ihrem Konkurrenten vor, immer dann von Manipulation zu sprechen, wenn etwas nicht so laufe, wie er wolle. Dies sei schon bei den Vorwahlen so gewesen. O-TON HILLARY CLINTON, PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDATIN DER DEMOKRATEN: "This is how Donald thinks. You're not up to doing the job. And let's be clear about what he's saying and what that means. He's dentegrating, he's talking down our democracy." Eine erste Umfrage des Fernsehsenders CNN unter Zuschauern ergab, dass 52 Prozent der Befragten Clinton als Siegerin der TV-Debatte sehen. 39 Prozent dagegen halten Trump für den Gewinner. Auch in den letzten Wahlumfragen hat Clinton einen deutlichen Vorsprung vor Trump.