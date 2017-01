Die Reaktion ließ nicht auf sich warten. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat - natürlich über sein Lieblingsmedium Twitter - auf eine Rede von US-Schauspielerin Meryl Streep reagiert. Der Hollywood-Star hatte bei den Golden Globes direkt und unverblümt Trump in vielen Punkten kritisiert. So beschuldigte sie Trump auch einen körperlich behinderten Journalisten der New York Times nachgeäfft zu haben, das habe ihr das Herz gebrochen. Der Vorfall, auf den sich Streep wahrscheinlich bezog und der hier zu sehen ist, ereignete sich Ende 2015. Trump wetterte in drei Tweets los, und bezeichnete Streep als eine der am meisten überschätzten Schauspielerinnen in Hollywood. Sie kenne ihn nicht, aber greife ihn an, außerdem sei sie eine Hillary-Anhängerin. Zu dem Vorfall den Streep erwähnt hatte, twitterte Trump, er habe den behinderten Journalisten nicht nachgeäfft. Er habe ihn lediglich als kriecherisch dargestellt, weil er damals eine 16 Jahre alte Geschichte verändert habe, um Trump schlecht zu machen. Donald Trump wird voraussichtlich am 20. Januar als nächster US-Präsident vereidigt.