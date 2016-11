Donald Trump will als zukünftiger US-Präsident auf sein Gehalt verzichten - und auf "großen" Urlaub. Doch wo macht ein Milliardär wie Trump sonst eigentlich Urlaub? Die Antwort: Er macht nur Urlaub an Orten, die ihm gehören. Das sind unter anderem diese vier Ressorts: 1. Turnberry in Schottland 2. Aberdeen in Schottland 3. Doonbeg in Irland 4. Doral in Miami, Florida In einem Interview mit dailycaller.com sagte er: „Ich gehe nur gerne an Orte, die mir gehören, weil ich nicht genug Zeit habe. Warum sollte ich in einem Ressort sitzen, das jemand anderem gehört?“ Neben den Orten in Schottland und Irland gehört dem neuen US-Präsidenten noch ein Golfplatz auf Canouan. Die Insel gehört zu St. Vincent und den Grenadinen. Aber wer braucht eigentlich schon Urlaub?

Nimm keinen Urlaub. Was ist der Sinn? Wenn du deine Arbeit nicht magst, machst du den falschen Job. – Denk wie ein Milliardär "Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job." -- Think Like A Billionaire