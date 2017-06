Trump will aus Pariser Klima-Abkommen aussteigen

Die USA wollen aus dem Pariser Abkommen zum globalen Klimaschutz aussteigen. Diese Entscheidung hat Präsident Donald Trump getroffen, wie er in Washington bekannt gab. Zuvor hatten zahlreiche US-Medien und Nachrichtenagenturen bereits darüber berichtet. "Wir wollen austreten, aber wir werden auch verhandeln, um ein faires Abkommen zu erhalten.", sagte Trump. "Wenn uns das gelingt: großartig, wenn nicht: auch in Ordnung."

Das Abkommen schade der US-amerikanischen Wirtschaft und und "bestrafe" die USA. Obwohl er "ein großer Freund der Umwelt" sei, könne er es daher nicht unterstützen, sagte Trump und zitierte die in seinen Augen Ungerechtigkeiten der Vereinbarung. "In diesem Abkommen ging es darum, Jobs und Wohlstand aus den USA in andere Länder zu exportieren, und nicht um die Umwelt." Vize-Präsident Mike Pence nannte die Entscheidung "ein weiteres Beispiel dafür, dass der Präsident Amerika voran zu stellen."

Donald Trump handelt entgegen vieler Appelle

Mit seiner Entscheidung setzt sich der US-Präsident nicht nur über die Appelle zahlreicher internationaler Verbündeter sowie von Großteilen der US-Wirtschaft hinweg. Auch innerhalb seiner eigenen Regierung gab es Stimmen, die für einen Verbleib in dem Abkommen plädierten.

Die Pariser Vereinbarung gilt als Meilenstein im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Darin verpflichteten sich 195 Staaten dazu, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von "deutlich unter zwei Grad" im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Die einzigen beiden Staaten, die sich nicht verpflichteten, waren Syrien und Nicaragua.