Trump will für Aussage unter Eid "zu 100 Prozent" bereitstehen - oder?

(US-Präsident Donald Trump beantworte die Fragen eines Journalisten auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis am Freitag in Washington im Zusammenhang mit den Vorwürfen durch den Ex-FBI-Chef James Comey.) Journalist: "Er hat unter Eid gesagt, dass sie ihn darum baten, die Untersuchungen gegen Flynn zu beenden." TRUMP: "Das habe ich nicht gesagt" Journalist: "Also hat er gelogen?" TRUMP: "Ich habe das nicht gesagt, das ist es, was ich Ihnen sage." (...) TRUMP: "Und es wäre auch nicht schlimm, wenn ich ihn darum gebeten hätte, nach Meinung all derer, die ich heute gelesen habe. Aber ich habe das nicht gesagt." Journalist: "Und musste er einen Treue-Eid abgeben?" TRUMP: "Nein, das musste er nicht." Journalist: "Also, er sagte alles unter Eid. Wäre Sie bereit, unter Eid ihre Version zu bestätigen?" TRUMP: "Zu Einhundert Prozent. Ich kenne diesen Mann kaum, warum sollte ich ihn um einen Treueschwur bitten? Wer würde das machen? Denken Sie doch mal nach - ich kenne ihn kaum. Es macht keinen Sinn. Nein, ich habe weder das eine noch das andere gesagt."