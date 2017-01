Verfolgen Sie die Amtseinführung von Donald Trump

Die Amtseinführung des neuen Präsidenten ist in den USA ein Freudentag. Gefeiert wird der friedliche Machtwechsel mit einem Volksfest. Die Menschen haben frei, Abertausende pilgern in die Hauptstadt Washington, um vor dem Kapitol dabei zu sein, wie das neue Staatsoberhaupt seinen Amtseid ablegt. Dies wird auch dieses Jahr so sein. Und doch ist dieser Tag besonders. Denn auf den Stufen vor dem Parlamentsgebäude wird mit Donald Trump ein gewählter Präsident auf die Verfassung schwören, der keine politische Erfahrung hat und dem die Mehrheit der Amerikaner nicht einmal zutraut, dieses Amt mit Würde und Weisheit zu führen. Und, auch das selten in der langen Geschichte der USA: Schon am Tag vorher haben bei ungemütlichen sieben Grad und Regen, in New York Abertausende Demonstranten gegen den Neuen im Weißen Haus protestiert

Verfolgen Sie im stern-Liveblog den Tag der Inauguration. Unsere USA-Korrespondenten Alexandra Kraft und Norbert Höfler halten Sie auf dem Laufenden.