Donald Trumps Männer für Moskau

Jared Kushner, Berater und Schwiegersohn: Laut der "New York Times" haben sich Michael Flynn und Jared Kushner, Ehemann von Trumps Tochter Ivanka, Ende Dezember mit dem russischen Botschafter Sergei Kisljak in New York getroffen, wie die "New York Times" berichtet. "Sie haben die Beziehung allgemein erörtert und es ergab Sinn, dass sie einen Weg der Kommunikation herstellen", sagte Trumps Sprecherin Hope Hicks dazu. Der Zeitpunkt des Treffens war heikel, da es etwa zum gleichen Zeitpunkt stattfand, zu dem der frühere Präsident Barack Obama auch neue Sanktionen gegen Russland erließ.