Besuch im Hôtel des Invalides in Paris. Anwesende: das Ehepaar Trump aus und das Ehepaar Macron. Soweit so gut beim Staatsbesuch, doch dann das, kurz vor der Verabschiedung: "Sie sind in so guter Form. Sie ist in toller körperlicher Verfassung. Wunderschön", so Trump. Eine für Situation und Anlass eher ungewöhnliche Bemerkung über die Präsidentengattin. Wie genau Brigitte Macron reagiert, ist auf dem Video, das auf den Seiten sozialer Medien geteilt wurde, nicht zu sehen.