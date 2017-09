Einwandererkinder demonstrieren gegen Trump

In den USA sind am Dienstag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Anlass ist die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump das sogenannte DACA-Programm zum Schutz von Kindern illegaler Einwanderer abzuschaffen. Fast 800.000 junge Menschen könnten dadurch leichter abgeschoben werden. O-TON OSCAR MORENO DUQUE, DREAMER: "Wir sind hier und wir gehen nicht weg, wir sind die Zukunft dieses Landes. Sie rauben uns die Zukunft, die Zukunft von 800.000 Menschen ohne Ausweisdokumente. Es war ja nicht mal ihre eigene Entscheidung hierher zu kommen." O-TON YUDI GALVEZ, DREAMER: "Wir sind hier, um unsere Freunde und Angehörigen zu unterstützen, die diesen Schutzstatus hatten. Dank DACA konnten sie eine Sozialversicherungsnummer bekommen, arbeiten gehen, ohne Angst haben zu müssen. Wir wollen sie unterstützen und hoffen, dass die Regierung durch diesen Protest sieht, dass viele Menschen ihre Hilfe brauchen." Auch US-Präsident Barack Obama, der das Programm im Jahr 2012 per Erlass ins Leben gerufen hatte, meldete sich am Dienstag zu Wort. Auf Facebook schrieb er, die Abschaffung des Programms sei grausam. US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, er habe ein großes Herz für die sogenannten "Dreamer". Trotz Kritik an seiner Entscheidung dürfe man aber nicht vergessen, dass auch junge Amerikaner Träume hätten. Der Kongress muss nun in den nächsten sechs Monaten ein neues Gesetz entwerfen, das das Schicksal der "Dreamer" regelt.