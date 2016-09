Seit Rodrigo Duterte Ende Juni das Amt des philippinischen Präsidenten antrat, nutzt er jede Gelegenheit, die Weltgemeinschaft mit neuen Äußerungen zu schockieren. Er trauerte um tote Vergewaltigungsopfer, weil er nicht zuerst Sex mit ihnen hatte, nannte sowohl den Papst als auch US-Präsident Barack Obama "Hurensohn". Dazu machte vor allem sein unfassbar brutales Durchgreifen gegen Kriminelle immer wieder Schlagzeilen. Nun gab er ein neues Versprechen ab - und das ist sogar für seine Verhältnisse rabiat.

In seiner jüngsten Rede kündigte er öffentlich an, Terroristen der islamistischen Abu-Sayyaf-Miliz persönlich in Stücke zu reißen - und dann zu verspeisen. "Ich werde wirklich eure Oberkörper aufreißen. Gebt mir Essig und Salz und ich werde euch essen. Kein Scherz", zitiert ihn die singapurische Zeitung "Today".

Dutertes kannibalische Rachefantasien

Den Militanten wird vorgeworfen, im letzten Monat bei einem Bombenanschlag 15 Soldaten getötet zu haben, ein weiteres Attentat mit 14 Toten wird ihnen ebenfalls zugeschrieben. Duterte sinnt daher auf Rache: "Sie werden bezahlen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich euch vor Zeugen aufessen", malte er seine Rachefantasien aus. "Wenn ihr mich wütend macht, ganz ehrlich, werde ich euch lebendig essen. Roh."

Gnadenloser Kampf gegen Kriminelle: Vorhof zur Hölle - erschütternde Bilder aus einem philippinischen Knast Fullscreen

Die Abu-Sayyaf-Miliz macht vor allem durch Entführungen von Touristen Schlagzeilen, für die sie dann hohe Lösegelder fordern. Anfang des Jahres köpfte die von den USA als Terrororganisation geführte Organisation zwei Kanadierinnen.

Duterte selbst dürfte mit seiner Gewaltpolitik gegen Kriminelle allerdings für deutlich mehr Opfer verantwortlich sein. Alleine in den beiden Monaten seit seinem Amtsantritt wurden mehr als 3000 Menschen getötet, vor allem junge Männer aus armen Verhältnissen, denen Verbrechen vorgeworfen wurden. Viele wurden Opfer von Polizei und Militär, die Anweisung erhielten, keine Warnschüsse mehr abzugeben - sondern direkt zu töten. Andere vermeintliche Kriminelle wurden von normalen Bürgern oder Dutertes Todesschwadronen ermordet. Anklagen wegen der Lynchjustiz gab es bisher keine. Beim Volk kommt das radikale Durchgreifen gut an.