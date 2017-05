Ein Tag vor Frankreich-Wahl: Hackerangriff auf Macron

Am Sonntag wählt Frankreich seinen neuen Präsidenten. Emmanuel Macron liegt derzeit in allen Umfragen vor Herausforderin Le Pen. Doch in den letzten Stunden des Wahlkampfs veröffentlichten Hacker Tausende interne Dokumente aus seinem Wahlkampfteam. Steckt Russland hinter der Cyberattacke?