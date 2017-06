Erdrutschsieg für Macron bei Parlamentswahl

Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat ersten Hochrechnungen zufolge die erste Runde der Parlamentswahl klar für sich entschieden. Die Partei "La Republique en marche" erhielt zusammen mit ihrem Verbündeten Modem 31,4 Prozent der Stimmen, das teilte das Innenministerium am Sonntag nach Auszählung von einem Großteil der Stimmen mit. Das gute Ergebnis zeige, dass die Bevölkerung hinter dem Reformkurs stehe, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe O-TON EDOUARD PHILIPPE, MINISTERPRÄSIDENT: "Meine lieben Mitbürger, Frankreich ist zurück. … Die Zusammensetzung der Regierung macht eine radikale Neuordnung deutlich. Die Regierung ist entschlossen, Frankreich zu dienen und auf die Erwartungen des französischen Volkes zu reagieren." Die anderen Parteien mussten bei dem Urnengang eine Niederlage hinnehmen. Die Sozialistische Partei kommt auf weniger als 8 Prozent. Der Front National muss sich mit 13,5 Prozent der Stimmen zufrieden geben. Stärkste Oppositionspartei werden mit voraussichtlich die Konservativen Republikaner mit etwa 21 Prozent. Francois Baroin, der den Wahlkampf der Konservativen leitete, führte das Abschneiden seiner Partei auch auf die niedrige Wahlbeteiligung von 49 Prozent zurück. O-TON FRANCOIS BAROIN, PARTEIVORSITZENDER DER KONSERVATIVEN: "Der Anteil der Nichtwähler ist so hoch wie seit 1958 nicht mehr. Er ist ein Zeugnis von den Rissen in der französischen Gesellschaft. Diese Risse kamen auch bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen zum Ausdruck. Sie sind nicht vergessen oder weggewischt." Um im ersten Durchgang einen Wahlkreis für sich zu entscheiden, muss ein Kandidat mindestens 50 Prozent gewinnen. Wo das nicht gelang nehmen alle Kandidaten mit mindestens 12,5 Prozent an der Stichwahl am 18. Juni teil. Dann entscheidet die einfache Stimmenmehrheit.