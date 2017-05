Macron gewinnt Präsidentenwahl in Frankreich

Der links-liberale 39-jährige unabhängige Kandidat Emmanuel Macron hat Hochrechnungen zufolge die Präsidenten-Wahl in Frankreich klar gewonnen. Macron erklärte in seiner ersten Rede als frisch gewählter Präsident, dass eine neue Seite in der französischen Geschichte aufgeschlagen worden sei. Und Hoffnung und Vertrauen nun wiedergefunden worden seien. Darüber hinaus unterstrich er seine Überzeugung, einer erfolgreichen europäischen Zusammenarbeit - sowohl wirtschaftlich wie politisch. Und dass er sich für die Einheit seines Landes einsetzten wolle und den Terrorismus sowohl national als auch international bekämpfen wolle. In seiner Rede wand er sich ebenso an die Wähler Le Pens, deren Probleme er kenne und denen er helfen wolle, obwohl sie nicht für ihn gestimmt hätten. Marine Le Pen hingegen kündigt nach ihrer Wahlniederlage die Erneuerung des rechtsextremen Front National an. Sie werde nun vorschlagen, einen umfassenden Umbau der Bewegung zu beginnen, um sie zu einer neuen politischen Kraft zu machen. Den Hochrechnungen zufolge holte Macron rund 65 Prozent der Stimmen. Glückwünsche kamen auch von der Spitze der EU. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schreibt via Twitter auf Französisch, die Franzosen hätten sich für eine europäische Zukunft entschieden, und für ein "stärkeres und gerechteres Europa".