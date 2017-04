Emmanuel Macron: Er ist Le Pens größtes Problem

Emmanuel Macron will nach Stationen als Berater des Staatschefs und auf dem Posten des Wirtschaftsminister der neue Präsident Frankreichs werden. Der frühere Investmentbanker hat sich aus dem Schatten seines Mentors im Elysee-Palast, Francois Hollande, gelöst und will nach einer politischen Blitzkarriere den Sozialisten nun beerben. Der fast jugendlich wirkende Kandidat mit Seitenscheitel und markanten Koteletten mischt den Wahlkampf gehörig auf. Er sprengt dabei das traditionelle Links-Rechts-Schema im Land. Der 39-Jährige sieht sich nicht als Teil des politischen Establishments, sondern als Revoluzzer, der Frankreich aufrütteln und modernisieren will. Macron hat mit "En Marche" (zu deutsch: Vorwärts) binnen Jahresfrist eine eigene Bewegung mit mehr als 230.000 Anhängern auf die Beine gestellt. Sie soll ihn ins Präsidentenamt tragen und einen Durchmarsch der Rechtsextremen Marine Le Pen verhindern. Als Investmentbanker bei Rothschild bewies Macron auch in der Geschäftswelt Durchsetzungsvermögen: 2012 boxte Macron den milliardenschweren Kauf der Säuglingsnahrungssparte des US-Pharmakonzerns Pfizer für den Nahrungsmittelkonzern Nestle durch. Macron ist seit 2007 mit seiner früheren Französischlehrerin Brigitte Trogneux verheiratet. Gerüchte über eine angebliche außereheliche Liebesaffäre Macrons hatten im Wahlkampf für Aufregung gesorgt, waren aber an dem Präsidentschaftskandidaten weitgehend abgeperlt. Dass ihm nach dem Bruch mit der Regierung von Teilen der Linken Verrat vorgeworfen wird, findet Macron weniger lustig. Er hatte seinen Ministerposten nach nur zwei Jahren im Amt im August 2016 aufgegeben, um fortan seine Kandidatur um das höchste Staatsamt vorzubereiten. Er sei von den Vertretern des politischen Systems nicht als einer der Ihren akzeptiert worden, klagt der selbst ernannte Revolutionär in seinem Buch.