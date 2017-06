Verfolgen Sie hier die Anhörung von Ex-FBI-Chef James Comey

Die lang erwartete Aussage des von Donald Trump gefeuerten Ex-FBI-Chefs James Comey steht an. Einige Bars in den USA öffnen sogar schon am frühen Morgen, um das "Event" bei Kaffee, Bier und Erdnüssen zu übertragen. Denn die Anhörung könnte die bislang kritischste Phase der ohnehin schon skandalgeplagten US-Präsidentschaft einläuten. In einer vorab veröffentlichten schriftlichen Erklärung von James Comey heißt es, der Präsident habe ihn gebeten, seine Ermittlungen gegen den kurz zuvor entlassenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Comeys Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats zur Russland-Affäre beginnt ab 16 Uhr MESZ.

Verfolgen Sie die Anhörung von James Comey im stern-Liveblog.