Diese Szene amüsiert das Netz: "Wir sind alle Melania." "Ich bin verliebt in Melania. Sie ist sowas von durch mit dem Monster." Melania Trump begleitet den US-Präsidenten auf seiner ersten internationalen Reise. So auch nach Israel. Und dort kommt es zu der kuriosen Szene. Nur Spaß oder eine ziemlich indiskrete Abfuhr?

Es sieht so aus, als würde die First Lady die Hand ihres Mannes wegschlagen. Für die Twitter-User Grund genug, Melania für einen vermeintlichen Aufstand zu feiern. "Melania rockt den roten Teppich alleine, dafür braucht sie Trumps Hand nicht." "Die Mehrheit in Amerika fühlt sich genauso, Melania." "Ich hätte es nie gedacht, aber Melania Trump könnte okay sein. Die Abfuhr war eindeutig, nur jemand, der Trump hasst, würde so etwas machen." "Es sieht so aus, als ob Melania ihre Rache kalt serviert hat."