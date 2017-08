Shahab, Nayeb und Ehsan stammen aus Afghanistan. Sie leben in einem Erstaufnahmecamp in Hamburg. Jeder der jungen Männer hat einen Negativbescheid erhalten. Es ist unklar, ob sie in Deutschland bleiben dürfen. Doch sie fürchten sich vor einer möglichen Rückkehr nach Afghanistan. Für die nähere Zukunft haben die jungen Männer ähnliche Ziele. Sie wollen eine Ausbildung finden, um in Deutschland bleiben zu können. Langfristig haben die Männer unterschiedliche Pläne. Nayeb würde sofort in ein sicheres Afghanistan zurückkehren. Ehsan will sich eine Existenz in Deutschland aufbauen. Nur Shahab ist sich nicht sicher, in welchem Land er auf lange Sicht leben möchte. Einen Wünsch haben sie alle gemeinsam: In Afghanistan soll Frieden herrschen.