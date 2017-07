Macron und Trump betonen Gemeinsamkeiten

Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten ist die Freundschaft zwischen Frankreich und den USA unzerbrechlich. So die Botschaft von US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend in Paris. Macron hatte Trump zu den Feiern zum französischen Nationalfeiertag eingeladen. Es sei ihm eine Ehre gewesen zu kommen, sagte der US-Präsident. Frankreich sei Amerikas erster und ältester Verbündeter. Viele Menschen würden das nicht wissen. Macron hob die Zusammenarbeit beider Ländern beim Kampf gegen den Terror hervor. Und ging auch auf die Differenzen beim Thema Klimaschutz ein. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz machte Trump dazu eine interessante Bemerkung. "Hinsichtlich des Pariser Abkommens könnte etwas passieren. Mal sehen was passiert. Darüber werden wir reden. Wenn es passiert, wäre es wundervoll. Und wenn nicht, wäre das auch in Ordnung." Was er genau damit gemeint hatte, ließ der US-Präsident offen. Bei den Gesprächen zwischen Macron und Trump ging es auch um das Thema Syrien. Beide Länder hätten vereinbart, eine "Roadmap" für die Zeit nach dem Krieg in dem Land zu entwerfen, sagte der französische Präsident Macron. Diplomaten beider Länder seien aufgefordert worden, einen entsprechenden Plan zu erstellen.