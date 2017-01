Frankreichs Sozialisten bestimmen Präsidentschaftskandidaten

Drei Monate vor der Präsidentenwahl in Frankreich haben am Sonntag die Vorwahlen der Sozialisten begonnen. Die Partei des scheidenden Amtsinhabers Francois Hollande bestimmt dabei zunächst die beiden aussichtsreichsten Kandidaten. Am kommenden Sonntag treffen sie dann in einer Stichwahl aufeinander. An den Vorwahlen der Sozialisten dürfen nicht nur Parteimitglieder teilnehmen. Sondern alle Franzosen, die sich zu linker Politik bekennen und eine Gebühr von einem Euro entrichten. "Ich denke, es ist wichtig, sich mitzuteilen. Wir haben die Chance, zu sagen, was wir denken. Das kommt nicht oft vor. Deshalb ist es wichtig, hierher zu kommen." "Ich denke, die Linken müssen die Fehler der Vergangenheit korrigieren. Und zwar gründlich. Sie müssen dabei an alle Franzosen denken." Als Favorit geht der ehemalige Ministerpräsident Manuel Valls ins Rennen. Sein Vorsprung schmolz zuletzt aber zusammen. Valls gelingt es immer weniger, den Franzosen die Verdienste seiner wirtschaftsfreundlichen Politik nahezubringen. Die sozialistische Partei war lange Zeit eine feste Größe in der französischen Politik. Ihre Beliebtheit hat aber stark gelitten. Präsident Hollandes Amtszeit wird von vielen Franzosen sehr kritisch gesehen.