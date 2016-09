Frankreichs ehemaliger Präsident Jacques Chirac ist am Sonntag mit einer akuten Lungeninfektion in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete sein Schwiegersohn der Agentur AFP. Chirac hatte sich offenbar in Marokko aufgehalten und musste nach Frankreich zurückgebracht werden. Der frühere Staatschef soll laut dem Bericht die nächsten Tage im Krankenhaus verbringen. Der frühere Ministerpräsident Alain Juppe ein enger Vertrauter des 83-Jährigen wünschte Chirac gute Besserung via Twitter. Chirac leidet unter den Folgen eines Gehirnschlags, den er im September 2005 erlitt. Bereits im Dezember des vergangen Jahres war Chirac bereits im Krankenhaus, damals laut offiziellen Angaben für einen Gesundheits-Check.