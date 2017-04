Rückschlag für die AfD-Chefin - Landeschefs sprechen sich gegen Petry-Antrag aus

Der Machtkampf in der AfD, es ist Freitag, und Frauke Petry, die ihre Partei gestern noch vor sich hertreiben wollte – heute ist sie die Getriebene.

Gestern berichtete der stern exklusiv von einem Antrag für den Bundesparteitag, in dem die Parteichefin eine strategische Spaltung ausmacht: Sie unterschiedet zwischen Fundamentaloppositionellen und Realpolitikern, zwischen zwei Gruppen, die sie für unvereinbar hält. Auf dem Parteitag in Köln will sie deshalb eine Entscheidung herbeiführen: Petry, die Realpolitikerin, oder die Fundamentalisten wie Alexander Gauland und Björn Höcke. Die Parteichefin stellt die Delegierten vor die Wahl.

Viele in der AfD erregen sich über diese Kampfansage. Frauke Petry veröffentlichte gestern, nach der stern-Veröffentlichung, ihren Antrag hektisch auf einer eigenen, neuen Homepage. Dort sammelt sie nun Unterstützer.

Die Stimmung bei der Telefonkonferenz: mehrheitlich entsetzt



Es ist die Sache mit den Unterstützern oder genauer gesagt: mit den Ko-Antragstellern, die Frauke Petry nun auf die Füße fällt. Schon am Donnerstagabend berichtet die "Bild"-Zeitung, dass der Berliner Landeschef Georg Pazderski ursprünglich ein Ko-Antragsteller war, dann aber seine Unterschrift zurückzog. Tatsächlich ist die Version des Antrags vom 31.03.2017 (das war der Tag, an dem die Antragfrist endete) mit seinem Namen versehen. Von einem "Tippfehler" war dann die Rede, was als Erklärung nicht wirklich überzeugte. Nach stern-Informationen sah Georg Pazderski überhaupt nicht das finale Papier. Er gab nie seine Zustimmung, nicht zu dem finalen Papier und auch nicht zu einer früheren Version.



Heute Morgen allerdings schalteten sich die Landesvorsitzenden der AfD wie jeden Freitag zur Telefonkonferenz zusammen. Ein Thema der "Telko": Petrys Antrag. Die Stimmung der meisten Teilnehmer: entsetzt.

Die Mehrheit der Landesvorsitzenden contra Petry



Das Echo aus der Konferenz der AfD-Landesvorsitzenden ist für Frauke Petry verheerend. Eine deutliche Mehrheit sprach sich nämlich dafür aus, dass sie den Antrag zurückziehen solle. Nach stern-Informationen sahen das 12 von 13 Landesvertretern so. Pikant: Auch der AfD-Chef in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, sprach sich gegen Petrys Antrag aus, nachdem er von den Hintergründen erfahren hatte. Er ist bislang noch Ko-Antragsteller, müsste seine Unterstützung nun nachträglich zurückziehen, sich wie zuvor Pazderski vom Antrag distanzieren.

Die Landesvorsitzenden befürchten offenbar, dass Petry die Partei spaltet, indem sie bei ihr eine strategische Spaltung diagnostiziert und diese nun auf dem Parteitag überwinden will. Dabei könnte sie alle, die zu den Positionen etwa des Vizeparteivorsitzenden Alexander Gauland stehen, verlieren. Das sind nicht wenige, denn Gauland genießt in der AfD durchaus hohes Ansehen.





Spannende Tage bis Köln



Der AfD stehen bis zu ihrem Parteitag in Köln am 22. April spannende Tage ins Haus. Wird Frauke Petry, die auf ihrer Homepage bereits mehrere hundert Unterstützer gesammelt hat und das auch kundtut, sich gegen die Mehrheit der Landesvorsitzenden behaupten können? Werden die Delegierten in Köln ihr und ihrem Mann Marcus Pretzell, der Ko-Chef der NRW-AfD ist, folgen? Pretzell, auch das ist in diesen Tagen bemerkenswert: Manch einer geht in der AfD davon aus, dass Petrys Offensive mit dem Antrag gegen Höcke und Gauland sein Werk ist. Im Kreis der Antragsteller findet sich Pretzell jedoch nicht.