Sicherheitsleute schleifen Reporter nach kritischer Frage aus der Halle

So schnell kann es gehen: Der Reporter eines französischen Nachrichtenmagazins am rechten Bildrand möchte von Front-National-Cheffin Marine Le Pen eigentlich nur wissen, ob bei ihr Parteimitarbeiter mit EU-Geldern bezahlt worden wären. Ob die Frage nun zu kritisch oder das Auftreten des Journalisten zu forsch war, ist den Sicherheitsleuten egal. Sie werfen den Reporter des humoristisches Nachrichtenmagazins "Le Quotidien" kurzerhand aus dem Saal. Da hilft auch seine offizielle Akkreditierung zu der Messeveranstaltung nicht. Kaum haben die Bilder im Netz nun für einige Empörung gesorgt, will für den Rausschmiss selbst niemand mehr verantwortlich sein. Der Front National meldet, seine Sicherheitsleute seien es nicht gewesen, sondern die des Kongresszentrums. Dort aber dementiert man ebenso, die eigenen Leute seien im fraglichen Bereich gar nicht tätig gewesen. Der Rausgeschmissene selbst sagt, es seien Messemitarbeiter gewesen, die im Auftrag eines Front-National Offiziellen gehandelt hätten.