Dieser Fünfährige kommt gerade aus einer mehrstündigen Haft in Handschellen. Er war einer von 109, die an US-Flughäfen wegen Trumps Einreisedekret festgehalten wurden. Nach fünfstündigem Bangen konnte seine Mutter ihn endlich im Arm halten. Der Junge wurde in den USA geboren. Seine Mutter kommt aus dem Iran. Er war mit einem anderen Familienmitglied auf einer Reise gewesen. US-Regierungssprecher Sean Spicer verteidigt das Vorgehen: "Anzunehmen, dass jemand nur aufgrund seines Alters oder seines Geschlechts keine Bedrohung darstellen könnte, ist töricht und falsch." Selbst US-Bürger und Kinder stehen unter Trump also unter Generalverdacht.