Die Gastgeber legen die Latte hoch - das Ergebnis beim G20-Gipfel im chinesischen Hangzhou bleibt aber wohl bescheiden. Von ganz neuen Wegen zu mehr Wachstum in der Welt, sprach Chinas Staatpräsident Xi Jinping zu Beginn des Treffens der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Schwellen- und Industrieländer. Von Innovationen, einer gerechteren Verteilung der Früchte des Wachstums und von der digitalen Revolution war die Rede. Doch das, was Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Arbeitssitzung zum Thema Weltwirtschaft als Ergebnis mitteilte, klingt bescheiden. Eine Task-Force Innovationen und ein erstmaliges Treffen der in der G20 für Digitalisierung zuständigen Minister im kommenden Jahr - mehr blieb der Gipfel zunächst schuldig. Positive Signale gab es laut Merkel aber bei einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Rande des Gipfels. Laut der Bundeskanzlerin gibt es Anzeichen für eine Entspannung des deutsch-türkischen Verhältnisses. "Bei dem Präsidenten Erdogan ging es um drei Themen, einmal um die Notwendigkeit, dass unsere Bundestagsabgeordneten die deutschen Soldaten in Incirlik besuchen können. Ich glaube, dass es in den nächsten Tagen die Möglichkeit gibt, dass wir hier positive Nachrichten zu diesen berechtigten Forderungen auch bekommen." Auch über das EU-Flüchtlingsabkommen und die Kriterien für eine Visafreiheit für Türken sei gesprochen worden, sagte Merkel. Die Möglichkeit eines positiven Ausganges aber sehe sie auch hier. Beim Thema Syrien bestehe Einigkeit, dass der "politische Prozess" dort nun wieder vorankommen müsse. Die Situation in Aleppo sei nicht hinnehmbar und es werde sehr schnell ein Waffenstillstand benötigt.