Saudi-Arabien will Frauen das Autofahren erlauben

Riad - Das islamisch-konservative Saudi-Arabien will Frauen in Zukunft das Autofahren erlauben. Die Regierung sei angewiesen worden Regularien zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen Fahrerlaubnisse erteilt werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der staatlichen saudischen Presseagentur SPA.