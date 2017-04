Theresa May kündigt vorgezogene Neuwahlen an

Die britische Premierministerin Theresa May hat überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt. Für die Verhandlungen über den Austritt aus der EU müsse im Parlament Einigkeit herrschen, sagte May am Dienstag vor ihrem Amtssitz in London. Dies sei jedoch nicht der Fall, die Opposition schwäche die Verhandlungsposition der Regierung. O-TON THERESA MAY, BRITISCHE PREMIERMINISTERIN: Unsere Gegner glauben, dass unsere Entschlossenheit schwindet und sie uns zwingen können, die Richtung zu ändern, weil die Regierung nur eine knappe Mehrheit hat. Sie irren sich. Sie unterschätzen unseren Entschlossenheit, diese Sache über die Bühne zu kriegen. Und ich werde nicht zulassen, dass sie die Sicherheit von Millionen arbeitender Menschen in diesem Land in Gefahr bringen. Nur durch eine vorgezogene Wahl könne Stabilität für die kommenden Jahre gewährleistet werden, und die Regierung ihren Fahrplan für den Brexit umsetzen. Am Mittwoch wolle sie eine entsprechende Vorlage ins Parlament einbringen. In den Umfragen liegt Theresa May mit 50 Prozent Zustimmung deutlich vor Jeremy Corbyn. Der Vorsitzende der Labour-Partei kommt derzeit nur auf 14 Prozent Zustimmung.