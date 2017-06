"Das war eine schallende Ohrfeige für Theresa May"

SPD-Chef Martin Schulz am Freitag in Frankfurt zum Ergebnis der Parlamentswahl in Großbritannien: "Die Ergebnisse liegen vor. Das ist eine schallende Ohrfeige für Theresa May, auch für alle Brexit-Befürworter. Dieses Parlament, ein "Hung Parliament", ist ein Parlament ohne Mehrheit und eine Tolerierung einer Tory-Minderheitsregierung durch die nordirische Democratic Union Party, eine Partei, die kein Interesse daran haben kann, dass zwischen Irland und Nordirland eine EU-Außengrenze entstehen wird, zeigt schon in welche Richtung es gehen wird. Die Brexit-Verhandlungen werden in einem völlig neuen Licht zu bewerten sein. Es ist für die Labour Party ein gigantisches Erfolgserlebnis. Jeremy Corbyn, mit dem ich heute morgen lange und ausführlich telefoniert habe, hat gezeigt: Meinungsumfragen sind Meinungsumfragen. Ergebnisse bei Wahlen stehen am Abend der Auszählung fest. Was wir gesehen haben ist, die Themen von Gerechtigkeit, Solidarität, Zusammenhalt in der Gesellschaft haben diesen Wahlkampf der Labour Party geprägt. Das sind ja auch die Themen, mit denen wir in Deutschland mit unserer Partei den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot machen. Wer angesichts der Sicherheitslage, wie wir sie in Großbritannien erleben, als Innenministerin 10.000 Polizeibeamte abbaut, aber auf der anderen Seite nach Terroranschläge mit starken Sprüchen oder mit der Einschränkung von Grundfreiheiten Stimmung machen will, der ist unglaubwürdig, und dafür hat Theresa May ganz eindeutig eine Quittung bekommen. Das Volk so täuschen zu wollen, das funktioniert nicht."