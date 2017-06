Mit diesen Wunderschuhen kann Theresa May nicht verlieren

Was für Donald Trump die rote "Powerkrawatte" ist, wie Hillary Clinton einmal bemerkte, ist für Theresa May ein Paar Schuhe mit Leopardenfell-Muster. Schon öfter hat die britische Premierministerin an wichtigen Tagen eines ihrer zahllosen Modelle getragen, und fast immer brachten sie ihr Glück, merkt die Zeitung "Daily Star" an.



Dieser Donnerstag ist freilich ebenfalls ein wichtiger Tag. Denn die Briten stimmen über ihr neues Parlament ab und damit auch, indirekt, über den EU-Ausstiegskurs der Londoner Regierung. Als May vor wenigen Wochen die Neuwahl des Unterhauses ankündigte, lag ihre konservative Partei noch uneinholbar vorne. Doch jetzt, einige Ungeschicklichkeiten später, haben Mays Tories den komfortablen Vorsprung deutlich eingebüßt - eine ordentliche Portion Glück kann die Ministerpräsidentin also durchaus brauchen.

Bei der aktuellen Stimmabgabe in ihrem Wahlkreis Maidenhead westlich von London erschien Theresa May also in einem Paar flacher Ballerinas mit Leopardenfellmuster und schwarzer Schleife. Damit inspirierte sie auch noch einen Spontantrend im Netz. Auf Twitter posteten Wähler Fotos ihrer Wahlschuhe unter dem Hashtag #votingshoes.