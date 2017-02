Hacker lassen Radiosender "Fuck Donald Trump" spielen

Ob der russische Geheimdienst dahinter steckt? Oder vielleicht die Demokraten? Seit der Vereidigung von Donald Trump am 20. Januar beobachten verschiedene kleine Radiosender überall in den Vereinigten Staaten eine mutwillige Beeinflussung ihrer Musikauswahl. Plötzlich ertönt ein Lied aus den Lautsprechern, das weder vom Moderator noch vom Musikredakteur ausgesucht wurde. Gerade erst wieder geschehen bei einem lokalen Sender aus Carolina.

Bei Sunny 107.9 erklang am Montag ein Anti-Trump-Song mit dem Titel "Fuck Donald Trump" – in einer 30-Minuten-Schleife. Der Sender erklärte auf seiner Facebook-Seite, dass ihr Programm gehacked worden sei. Man würde niemals politische Botschaften verbreiten und habe nichts mit diesem Lied zu tun. Außerdem werde man alle nützlichen Informationen an die Behörden weiterleiten, um den Täter zu schnappen.

Beim F-Wort ist der Spaß vorbei

Sunny 107.9 ist nicht der erste Sender, der unfreiwillig das Lied des kalifornischen Rappers YG spielte. Wie "Buzzfeed" berichtet, waren seit dem Beginn der Präsidentschaft auch Radiostationen in Texas, Tennessee, Indiana und Kentucky betroffen. In Carolina nimmt man die Sache sehr ernst und entschuldigte sich per Facebook mehrfach bei seinen Hörern. Man habe alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, könne aber natürlich trotzdem nicht ausschließen, dass sich ein solcher Vorfall wiederhole.

Der Song "FDT" wurde bereits im Frühjahr 2016 veröffentlicht – und zog die Aufmerksamkeit des Secret Service auf sich. Zeitweise wurde das gesamte Album von YG gesperrt.

Wer das Programm der Radiosender mit politischen Botschaften schmückt, ist nicht bekannt. Der Song an sich hat es jedenfalls bei einigen amerikanischen Sendern inzwischen ins normale Repertoire geschafft – allerdings in einer abgeschwächten Form, ohne das böse F-Wort.