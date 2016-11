Ein Stückchen Normalität - das genießen Kämpfer der irakischen Polizei und die Einwohner von Hammam al-Alil, einer Stadt in der Nähe von Mossul. Noch wenige Tage zuvor wäre solch eine Szene undenkbar gewesen, die Stadt war in der Hand der Extremistenmiliz Islamischer Staat. Doch jetzt hat die irakische Polizei, die mit der Armee, den kurdischen Peschmerga und Schiitischen Milizen an der Offensive auf Mossul beteiligt sind, den Ort befreit. Bei der Befreiung von Hammam al-Alil fanden die Truppen auch ein Massengrab mit rund 150 Leichen, viele von ihnen wurden geköpft. Die Einwohner sind erleichtert, aber der Zorn auf den IS ist deutlich spürbar, wie bei Taha Daoud, der aus Hammam al-Alil stammt: "Menschen aus der ganzen Welt sind wegen der Quellen hier zu uns gekommen. Aus der Golfregion, Europa, Asien. Diese Gegend war weltoffen, jeder glücklich, Leute blieben hier drei, vier Tage. Bis der Feind der Menschlichkeit kam, dieser unbeschreibliche Feind, der keine Werte, keine Moral kennt, der IS. Sie haben allen Männern verboten sich zu entkleiden und hier in den Quellen zu schwimmen." Doch seit die Offensive gegen Mossul Erfolge verbuchen kann, keimt hier Optimismus auf, dass man den Kampf gegen IS bald gewinnen kann, wie dieser Polizist erklärt. Doch der Kampf um Mossul ist kompliziert, die Anti-IS-Koalition muss ihre Offensive vorantreiben, ohne zu viele Zivilisten zu gefährden, wie ein Kommandeur der Counter-Terrorismus-Elite-Einheit erklärt. Bereits seit vier Wochen kämpfen rund 100.000 Soldaten, um die Millionenstadt Mossul aus der Hand der Extremistenmiliz IS zu befreien.