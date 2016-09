In einem Interview mit dem Fernsehsender CNN sagte Clinton: "Ich fühle mich viel besser, und offenbar hätte ich schon früher eine Ruhepause einlegen sollen. Eine entsprechende ärztliche Empfehlung habe sie ignoriert. Bevor sie ihren Wahlkampf fortsetze, wolle sie die Erkrankung hinter sich bringen, sagte die 68-jährige. Bei der Präsidentschaftskandidatin war eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. Sie hatte am Sonntag vorzeitig die New Yorker Gedenkveranstaltung für die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 verlassen müssen, nachdem sie dort beinahe kollabiert wäre. Ein Sprecher von ihr räumte am Montag ein, im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, die Öffentlichkeit schneller und detaillierter über die Erkrankung zu unterrichten. Der Gesundheitszustand Clintons und der ihres 70-jährigen republikanischen Rivalen Donald Trump sind mittlerweile zu einem Wahlkampfthema geworden. Beide wollen in den kommenden Tagen dazu genauere medizinische Informationen präsentieren und damit belegen, dass sie fit genug sind für das kräftezehrende höchste Staatsamt. Die Präsidentenwahl findet am 8. November statt.