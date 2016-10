Schon längst ist im US-Wahlkampf der Endspurt angebrochen: Die beiden Kandidaten Donald Trump und Hillary Clinton kämpfen mit harten Bandagen um die US-Präsidentschaft. Die Atmosphäre des zweiten von drei TV-Duellen zwischen Donald Trump und Hillary Clinton war geprägt von dem Skandal um ein Video mit sexistischen Äußerungen Trumps, das kurz zuvor veröffentlicht worden war. So manch einer hatte Trump bereits das Ende seiner Kampagne prophezeit, doch scheint er so schnell nicht aufzugeben. Trump drohte Clinton damit, im Falle seines Wahlsieges einen Sonderermittler einzusetzen, um Hillary Clintons E-Mail-Affäre zu untersuchen. Seine umstrittene Forderung eines Einreiseverbots für alle Muslime relativierte Trump.



Clinton kündigte an, dass sie bei einem Wahlsieg mögliche russische Kriegsverbrechen in Syrien untersuchen lassen will. Zudem versuche die russische Regierung ihren Wahlkampf zu torpedieren. Zu den Serien von Hackerangriffen, für welche die US-Regierung offiziell Russland verantwortlich gemacht hat, sagte sie in ihrem TV-Duell mit Donald Trump, Moskau wolle damit die Wahl zugunsten ihres Rivalen beeinflussen.



So sind die Twitter-Reaktionen auf das TV-Duell:

Trump exceeded all expectations tonight in the face of great adversity. HRC on defense all night #elections2016 #debate2016 — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) 10. Oktober 2016

"Niemand achtet Frauen so wie ich" von Donald Trump ist so glaubwürdig wie ein Schalke-Bekenntnis von Kevin Großkreutz. #debate2016 — Günter Klein (@guek62) 10. Oktober 2016

If my university students answered questions as indirectly and verbosely as these two - they would fail my class #debate #debate2016 — Dr. Ramani Durvasula (@DoctorRamani) 10. Oktober 2016

She's got some balls dropping Bernie sanders name after sabotaging his campaign and cheating him out of his nomination #debate2016 — Democratic Dave (@davewilkins12) 10. Oktober 2016

Did he just point and say "Her"...this dude has a serious issue with a woman as his equal. #debate2016 — Angela Rye! (@angela_rye) 10. Oktober 2016

If this weren't about who becomes most powerful politician on the planet it would be entertaining. But actually it's depressing #debate2016 — Nick Robinson (@bbcnickrobinson) 10. Oktober 2016

Zwischenfrage: Wenn #Trump Hillary #Clinton vorwirft, trotz allem zu ihrem Mann zu halten - was denkt er dann von Melania? #debate2016 — Imre Grimm (@ImreGrimm) 10. Oktober 2016

Was für eine Schlammschlacht ! So langsam nimmt das skurrile Züge an oder?! Grüße aus den USA! #Debate2016 #trump #clinton #ClintonVsTrump — Sandra M. Gronewald (@Sandramariagro) 10. Oktober 2016

Trump is making some good points that could hurt Bill Clinton's chances to be president in 1993 #debate2016 — Jesse Joyce (@jessejoyce) 10. Oktober 2016

Donald always says "the African-Americans, the Latinos... ." Clearly sees people of color as "other." #debate2016 — Julián Castro (@JulianCastro) 10. Oktober 2016

The weirdest pivot - #Trump going between attacking IS and his locker room banter. Desperate to get off the subject #Debate2016 — Jon Sopel (@BBCJonSopel) 10. Oktober 2016

