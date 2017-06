IS-Kalifat am Ende? Irakische Armee rückt auf Altstadt von Mossul vor

Panzer rollen durch Mossul. Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag mit der Erstürmung der von der Extremistenmiliz IS kontrollierten Altstadt begonnen. Der Stadtbezirk ist die letzte große Hochburg der Extremisten im Irak. "Das ist das letzte Kapitel", sagte der Kommandeur der irakischen Eliten-Einheiten, al-Assadi. Die Offensive mit US-Unterstützung aus der Luft war vor neun Monaten eingeleitet worden. Im Januar haben irakische Einheiten den Ostteil Mossuls vom IS zurückerobert. Auch Teile des Westens, in dem die Altstadt liegt, befinden sich wieder unter Kontrolle des irakischen Militärs. Seit einiger Zeit konzentrieren sich die Gefechte auf die Gassen der Altstadt. Sollte die Stadt wieder komplett an die irakischen Truppen zurückfallen, wäre dies faktisch das Ende des vom IS ausgerufenen Kalifats im Irak. Im benachbarten Syrien läuft derzeit eine Offensive auf Rakka, das als Hauptstadt des IS gilt.