Irakische Armee rückt in Mossul weiter vor

Im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat rücken Irakische Spezialeinheiten in der Stadt Mossul weiter vor. Inzwischen sind große Teile im Osten der Stadt unter Kontrolle der Regierungstruppen, am Samstag vertrieben sie die Extremistenmiliz vom Universitätsgelände. Dabei stießen die Soldaten auch auf Chemikalien, die der IS für den Bau von Waffen eingesetzt haben soll. Nach Angaben der Armee seien bei den Kämpfen viele IS-Kämpfer getötet worden und der Rest mit Booten auf die westliche Flussseite geflohen, die noch in der Hand der Miliz sind. Über die eigenen Verluste spricht die irakische Armee nicht. Die Extremistenmiliz versucht den Vormarsch der Regierungstruppen zu bremsen. Dabei kämpft sie vor allem mit Sprengfallen, sprengstoffbeladenen Fahrzeugen und Scharfschützen. Außerdem werfen die Kämpfer neuerdings Handgranaten mit ferngesteuerten Drohnen ab. Die Stadt wird durch den Fluss Tigris geteilt. Wenn die Armee das Ostufer des Flusses unter ihrer Kontrolle hat, wäre der Weg für einen Angriff auf den Westteil der Stadt frei.